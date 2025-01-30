Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Tanz mit dem Tod

SAT.1Staffel 1Folge 27
Tanz mit dem Tod

Tanz mit dem TodJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 27: Tanz mit dem Tod

23 Min.Ab 12

Der 19-jährige Abiturient Nick Sandrock führt ein Leben auf der Überholspur: Partys, schnelle Autos, teure Handys. Um sich diesen kostspieligen Lebensstil zu finanzieren, dealt er mit illegalen Drogen in Clubs und sogar in der Schule. Das Leben ist für ihn ein Spiel, bis daraus plötzlich tödlicher Ernst wird ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen