Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 31: Jäger und Sammler
23 Min.Ab 12
Der 35-jährige Philipp Schwertner ist der klassische Lebemann: beruflich erfolgreich, und auch privat lässt er nichts anbrennen. Wechselnde Affären und One-Night-Stands sind bei ihm an der Tagesordnung. Doch eine Nacht bleibt nicht ohne Folgen und wird sein bisheriges Leben komplett auf den Kopf stellen.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1