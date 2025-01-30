Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 1Folge 33
23 Min.Ab 12

In guten wie in schlechten Zeiten, das haben sich Nina und Bastian Reutmann vor zwei Jahren gegenseitig versprochen. Jetzt ist das Ehepaar verschuldet und Bastian steht mit seiner Firma kurz vor der Insolvenz. Doch dann bekommt Nina das Angebot ihres Lebens: Ein Ex-Liebhaber bietet ihr 50.000 Euro für eine einzige Nacht in seiner Hotel-Suite. Wie wird sich die junge Frau entscheiden?

SAT.1
