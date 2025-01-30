Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 33: Ein unmoralisches Angebot
23 Min.Ab 12
In guten wie in schlechten Zeiten, das haben sich Nina und Bastian Reutmann vor zwei Jahren gegenseitig versprochen. Jetzt ist das Ehepaar verschuldet und Bastian steht mit seiner Firma kurz vor der Insolvenz. Doch dann bekommt Nina das Angebot ihres Lebens: Ein Ex-Liebhaber bietet ihr 50.000 Euro für eine einzige Nacht in seiner Hotel-Suite. Wie wird sich die junge Frau entscheiden?
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1