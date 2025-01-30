Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 36: Coming Out
23 Min.Ab 12
Der 36-jährige Thorsten Müller hat alles, was man sich wünschen kann: eine tolle Frau, zwei süße Kinder, Erfolg im Beruf und den Respekt seiner Freunde und Nachbarn. Doch sein perfektes Leben ist eine einzige Lüge, die er seit Monaten vor der ganzen Welt geheim hält - bis zu jenem Morgen im Oktober, als sein Doppelleben auffliegt ...
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1