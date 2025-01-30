Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Hamsterkäufe

SAT.1Staffel 1Folge 37
Hamsterkäufe

HamsterkäufeJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 37: Hamsterkäufe

23 Min.Ab 12

Die 36-jährige Silvie Lenhard liebt ihren Mann Rolf und ihre 11-jährige Tochter über alles. Ihre Familie ist am wichtigsten für die junge Frau. Als sie erfährt, dass sie schwanger ist, kann sie sich trotzdem nicht so richtig freuen - sie hat einen großen Fehler begangen, von dem ihr Mann Rolf nichts ahnt. Doch an jenem Tag im September zwingt das Schicksal sie, ihm alles zu beichten ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen