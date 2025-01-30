Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Lars rennt

SAT.1Staffel 1Folge 41
Lars rennt

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 41: Lars rennt

23 Min.Ab 12

Franziska Jansen ist verliebt. Doch ihr Freund ist ein Draufgänger und Frauenschwarm. Wieso er genau sie zur Freundin hat, fragt sie sich selbst jeden Tag. Nun will sich die 20-jährige ihre Brüste vergrößern lassen. Obwohl es sich die junge Frau nicht eingestehen will, hat sie sich in erster Linie für ihren Freund zu diesem Schritt entschieden. Doch das wird ihr erst in einem Moment klar, der ihr Leben völlig auf den Kopf stellt.

