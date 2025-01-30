Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 1: Die Liebeskupplerin
23 Min.Ab 12
Die 30-jährige Hanna hat es schwer mit den Männern, weil sich ihre Tante ständig in ihre Dates einmischt. Durch Zufall trifft Hanna ihren alten Schulfreund Chris und verliebt sich in ihn. Aber war es wirklich Schicksal, dass sich die beiden begegnet sind?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1