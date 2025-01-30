Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 22: Rivalinnen
23 Min.Ab 12
Die Reiseverkehrskauffrau Lia Krohn steht kurz vor der Beförderung. Doch der ständige Arbeitsdruck wächst ihr über den Kopf. Auch die Beziehung zu ihrem Freund Nico ist alles andere als einfach. Lia spürt, dass Nico ihr etwas verheimlicht. Und plötzlich gibt es immer mehr Anzeichen, dass Nico eine heimliche Affäre hat. Lia will Gewissheit und begeht den schlimmsten Fehler ihres Lebens ...
