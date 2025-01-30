Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 23: Besuch aus der Vergangenheit
23 Min.Ab 12
Binnen weniger Sekunden platzt Nadja Königs großer Traum: Ihre Goldschmiede brennt kurz vor der Eröffnung ab und stürzt die alleinerziehende Mutter eines achtjährigen Sohnes in eine finanzielle Krise. Kurz darauf trifft die 28-Jährige unverhofft auf den Vater ihres kleinen Sohnes, den erfolgreichen Unternehmer Fabian Schenk. Nadja gesteht ihm, dass er der Vater ihres Sohnes ist, und löst damit eine Lawine aus ...
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1