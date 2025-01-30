Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 23: Taxifahrt um Leben und Tod
23 Min.Ab 12
Zwei Kinder, ein neues Einfamilienhaus und nur ein Einkommen. Der 36-jährige Taxifahrer Jan Berger hat einen Haufen Schulden. Weil er Tag und Nacht schuftet, hat er keine freie Minute für seine Familie. Doch es kommt noch schlimmer: seine Ehefrau Corinna ist ungewollt schwanger. Ein drittes Kind kann sich die Familie jedoch nicht leisten. Jan weiß nicht mehr weiter, doch Corinna hat zum Wohl der Familie eine schwerwiegende Entscheidung getroffen ...
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1