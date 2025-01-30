Ich liebe den Freund meiner TochterJetzt kostenlos streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 25: Ich liebe den Freund meiner Tochter
23 Min.Ab 12
Die alleinerziehende Ulrike Klaas ist endlich wieder verliebt! Seit ihrer Scheidung vor drei Jahren hat die 35-Jährige keinen Mann mehr an sich herangelassen. Doch der Mann, der Ulrikes einsames Herz im Sturm erobert hat, ist eigentlich tabu. Denn Christoph ist nicht nur zwölf Jahre jünger - schlimmer noch: er ist der neue Freund von Hanna, Ulrikes 17-jähriger Tochter. Wenn Ulrike schwach wird, hat das fatale Konsequenzen für ihr gesamtes Leben ...
