SAT.1Staffel 3Folge 31
22 Min.Ab 12

Judith Bode wird von einem Tag auf den anderen von ihrem Chef Rainer Merkl fristlos entlassen. Ihren Job soll ab sofort die attraktive Praktikantin Sarah Schober bekommen. Warum, das erfährt Judith eher zufällig: Rainer Merkl hat eine heiße Affäre mit der jungen Blondine. Und als Judith die beiden in einer prekären Situation ertappt, rudert der Chef plötzlich zurück - und macht seiner Ex-Assistentin ein unmoralisches Angebot ...

