Entflammt und ausgebrannt

Folge 35: Entflammt und ausgebrannt

23 Min.Ab 12

Die Marktanalystin Rebecca Stern steht kurz vor dem Burnout. Seit der Arbeitslosigkeit ihres Mannes muss die 33-Jährige ganz alleine für ihre Familie sorgen. Doch durch ihre vielen Überstunden fühlen sich Rebeccas siebenjährige Tochter und ihr Mann vernachlässigt. Zu den Problemen in der Familie kommt nun auch immer häufiger Stress im Job: Rebecca wird im Büro von ihren Kollegen brutal gemobbt. Wie lange kann Rebecca dem Druck noch standhalten?

