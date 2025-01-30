Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 37: Sexgeheimnisse im Büro
22 Min.Ab 12
Marion Kubik hat alles, was eine Frau sich nur wünschen kann. Die 30-Jährige ist erfolgreiche Marketingleiterin und wird schon bald ihren Traummann Michael heiraten. Michael ist charmant und gutaussehend, die beiden sind seit drei Jahren ein Paar. Doch nun wächst in Marion ein ungutes Gefühl: ist Michael ihr wirklich treu? Sie will die Wahrheit herausfinden - und macht eine Entdeckung, die ihr Leben komplett auf den Kopf stellen wird ...
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1