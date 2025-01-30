Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 36
Der 23-jährige Konstantin Böhme muss ohne abgeschlossene Ausbildung eine dreiköpfige Familie ernähren. Um seiner Freundin Anka Hess und seiner kleinen Tochter Lilly ein schönes Leben zu bieten, eröffnet er einen Fahrradladen. Doch schon ein Jahr später steht die junge Familie vor dem finanziellen Ruin. Ankas Mutter Cordula gibt Konstantin die Schuld und entfacht einen Streit mit verheerenden Konsequenzen ...

SAT.1
