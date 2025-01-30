Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 3Folge 39
23 Min.Ab 12

Die 23-Jährige Partizia Ebert kommt frisch von der Polizeischule und ist noch voller Ideale. Doch gleich ihr erster Einsatz wird zum Desaster: Die Jungpolizistin wird beim Versuch, einen stadtbekannter Drogendealer festzunehmen, überwältigt und mit einer Waffe bedroht. Im letzten Moment wird sie von einem schwarzafrikanischen Passanten gerettet - doch der ergreift gleich danach die Flucht ...

