Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Mein erwachsener Stiefsohn begehrt mich

SAT.1Staffel 3Folge 44
Mein erwachsener Stiefsohn begehrt mich

Mein erwachsener Stiefsohn begehrt michJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 44: Mein erwachsener Stiefsohn begehrt mich

23 Min.Ab 12

Maria Krell (26) ist in ihrer Ehe nicht mehr glücklich. Ihr Mann Robert (46) lebt nur noch für seine IT-Firma. Von seiner schönen jungen Frau nimmt er kaum Notiz. Und auch Lukas, Roberts Sohn aus erster Ehe, fühlt sich von seinem Vater vernachlässigt. Bei dem jungen Abiturienten brechen alte Wunden auf. Schlimmer noch: Lukas verliebt sich Hals über Kopf in Maria. Ein Familiendrama nimmt seinen Lauf, dessen Ausgang nur Maria beeinflussen kann.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen