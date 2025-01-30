Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 45: Mein Bruder, der Lügner
23 Min.Ab 12
Als der Künstler Tobias Wernecke (36) die hübsche Lynn Calloway (34) trifft, ist er augenblicklich in sie verliebt. Doch noch bevor er die Australierin für sich gewinnen kann, stellt sich ihm sein Bruder Henning in den Weg. Tatenlos muss Tobias nun dabei zusehen, wie seine große Liebe mit seinem Bruder glücklich ist. Doch dann erfährt Tobias, dass Henning untreu ist. Wie lange wird er dabei zusehen, wie sein eigener Bruder das Herz seiner Traumfrau mit Füßen tritt?
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1