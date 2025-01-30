Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Höllentrip

SAT.1Staffel 4Folge 8
Höllentrip

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 8: Höllentrip

23 Min.Ab 12

Der erste Trip in den Großstadtdschungel - ohne Eltern, auf eigene Faust. Genau so haben es sich Nele Bieler und Lilly Hahn, zwei unbedarfte Mädels vom Land, vorgestellt. Doch kaum in Hamburg angekommen, wird den Abiturientinnen ihr gesamtes Geld geklaut. Für Lilly ist der Ausflug beendet - aber Nele will nicht klein beigeben. Man kann auch ohne Kohle was erleben! Das wollen auch die Hamburger Jungs Theo und Lars den Mädels weismachen ...

