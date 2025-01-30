Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 23: Flucht vor der Familie
23 Min.Ab 12
Die Journalistin Ute Steiger (42) sollte sich eigentlich für ihren Sohn Florian (20) freuen: Der hat sich nämlich vor zwei Wochen Hals über Kopf in die hübsche Türkin Yasmin verliebt. Doch Yasmins traditionsbewusste Familie will die Beziehung zu einem Deutschen nicht dulden und bedroht das junge Paar. Ute hat zunehmend Angst um ihren Sohn. Trotzdem hofft sie auf einen Ausweg - bis sie selber in Gefahr gerät.
