Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 35: Üble Abzocke
23 Min.Ab 12
Der verwöhnte Dauerstudent Tim Burkhardt steht seit kurzem auf eigenen Beinen - wenn auch eher unfreiwillig. Denn aus dem elterlichen Nest ist er gerade rausgeflogen. Und auch finanzielle Unterstützung hat der 25-jährige von Zuhause nicht mehr zu erwarten. Grundsätzlich kein Problem, wäre da nicht Natascha. In sie ist Tim heftig verliebt, sie möchte der Faulpelz beeindrucken. Deshalb nimmt er das dubiose Jobangebot eines Callcenters an ...
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1