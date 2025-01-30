Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 34: Betrug aus Liebe
23 Min.Ab 12
Elke Kugler (38) ist verzweifelt. Trotz mehrerer künstlicher Befruchtungen ist die Besitzerin einer Kinderboutique nicht schwanger geworden. Ihr Mann Bastian hat inzwischen keine Kraft mehr für weitere Versuche und gibt seinen Kinderwunsch auf. Er stürzt sich in seine Arbeit als Architekt und treibt seine Karriere voran. Doch Elke will ihren Traum auf ein eigenes Kind verwirklichen und trifft eine folgenschwere Entscheidung, die ihre Ehe auf eine harte Probe stellt.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1