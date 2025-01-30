Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 9: Der Heiratsschwindler
23 Min.Ab 12
Die vermögende Bea Wagner ist überglücklich: Vor drei Wochen hat die 38-Jährige den charmanten Geschäftsmann Matthias kennengelernt. Und der hat ihr gleich einen Heiratsantrag gemacht. Doch Beas beste Freundin Kim steht der Hochzeit skeptisch gegenüber. Denn sie glaubt, dass Matthias es nur auf Beas Geld abgesehen hat. Liegt Kim richtig oder ist sie bloß eifersüchtig auf den Mann, der so viel Zeit mit ihrer geliebten Bea verbringen darf?
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1