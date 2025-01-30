Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 40: Das schwarze Schaf
23 Min.Ab 12
Die 31-jährige Laura Esswein hatte jahrelang keinen Kontakt mehr zu ihrem Bruder Markus. Der jetzt 28-Jährige ist bereits als Jugendlicher auf die schiefe Bahn geraten und nun das schwarze Schaf der Familie. Nachdem Markus in Lauras Haus eingebrochen ist, gelingt es ihr, ihn ausfindig zu machen. Laura findet heraus, dass ihr Bruder spielsüchtig und hoch verschuldet ist. Laura entscheidet sich ihren Bruder zu helfen und gerät dabei in Lebensgefahr ...
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1