Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 5Folge 27
Folge 27: 1000 Mal berührt

23 Min.Ab 12

Die BWL-Absolventin Lina Fischer (27) hat nur ein Ziel im Leben: Sie will um jeden Preis Karriere machen. Ganz anders ist da der Literaturwissenschaftler Tom, mit dem sie in einer Studenten-WG wohnt: Er lebt gerne in den Tag hinein und hat keine ehrgeizigen Pläne. Trotz aller Unterschiede ist Tom unsterblich in Lina verliebt, doch die lässt den vermeintlichen Loser knallhart abblitzen und lässt sich auf einen skrupellosen Unternehmensberater ein ...

SAT.1
