Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Der weiße Ritter

SAT.1Staffel 5Folge 22
Der weiße Ritter

Der weiße RitterJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 22: Der weiße Ritter

23 Min.Ab 12

Simone Lindner weiß nicht mehr weiter: Das Familienunternehmen steht vor dem Bankrott und ihre Ehe auf der Kippe. Ehemann Lars ist nicht mehr wieder zu erkennen; Eifersucht, cholerische Wutausbrüche und Ignoranz stehen an der Tagesordnung. Dann taucht auch noch Simones Jugendliebe Thomas auf und muss als Bankcontroller über die Zukunft der Schreinerei entscheiden. Eine harte Probe für Simone und Lars ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen