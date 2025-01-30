Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 5Folge 23
Folge 23: Dornenschwester

23 Min.Ab 12

Nach dem Tod ihrer Eltern musste die damals 20-jährige Maritta Brandl früh Verantwortung übernehmen. Seitdem kämpft sie um die verschuldete Gärtnerei und tut alles, damit es ihrer sechs Jahre jüngeren Schwester Felicitas an nichts fehlt. Ihr Leben besteht aus Arbeit, Sorgen und Aufopferung - bis sie Jörg begegnet. Plötzlich blüht Maritta auf und schwebt im siebten Himmel. Sie ahnt nicht, dass dadurch das Verhältnis der Schwestern auf eine harte Probe gestellt wird.

