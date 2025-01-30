Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Meine Schwiegereltern hassen mich

SAT.1Staffel 5Folge 36
Meine Schwiegereltern hassen mich

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 36: Meine Schwiegereltern hassen mich

23 Min.Ab 12

Die 26-jährige Kindergärtnerin Verena Wozniak ist seit einem Jahr glücklich mit dem Koch Jakob Hufnagel liiert. Das Paar will bald heiraten. Doch Jakobs Eltern, die über Generationen einen traditionell bayrischen Gasthof führen, lehnen Verena ab, weil sie schon einmal geschieden ist. Verena muss ständig gegen den Hass und die Missgunst ihrer Schwiegereltern kämpfen. Hält die Liebe des Paares diese Belastungsprobe aus?

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

