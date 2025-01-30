Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 29: Finger weg von meinem Mann
22 Min.Ab 12
,: Ihr Ehemann Ben hat eine gut bezahlte Anstellung als Bauingenieur gefunden, und Nadine kann sich sorglos um den Haushalt und Tochter Ella kümmern. Doch das traute Glück wird auf die Probe gestellt: Bens attraktive Chefin hat es auf den 35-Jährigen abgesehen und baggert ihn an. Wie wird Ben mit den Anmachen der willensstarken Frau umgehen? Ist Nadine bereit, ihren Mann kampflos aufzugeben?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1