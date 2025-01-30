Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 38: Keine Chance für Simon
23 Min.Ab 12
Eigentlich schien alles perfekt. Der 25-jährige Simon Kotoko und seine Freundin Jasmin Berg erwarten ein Kind und wollen heiraten. Doch Jasmins rassistische Mutter legt dem Paar Steine in den Weg. Dann verliert Basketballtrainer Simon auch noch seinen Job. Alles scheint sich gegen den jungen Afrikaner verschworen zu haben. Jasmin hält eisern zu Simon - doch eines Nachts stürmt das SEK die gemeinsame Wohnung. Jasmin weiß nicht mehr, wem sie glauben soll ...
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe: 12
12
Copyrights:© Sat.1