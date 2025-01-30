Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 6Folge 47
22 Min.Ab 12

Die ehemalige Tanzlehrerin Iris Möller erträgt regelmäßig die aggressiven Anfälle ihres traumatisierten Ehemannes Robert. Seitdem der 38-jährige Polizist den Tod seiner Kollegin mit ansehen musste, wird er immer wieder handgreiflich. Noch hält die 35-Jährige zu ihrem Mann, doch der Preis, den sie dafür zahlt, ist hoch. Als sie den charmanten Dirk kennenlernt, scheint der Ausbruch zum Greifen nah. Doch kann Iris ihren einst so liebevollen Ehemann wirklich aufgeben?

SAT.1
