Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Der neue Mitbewohner

SAT.1Staffel 6Folge 48
Der neue Mitbewohner

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 48: Der neue Mitbewohner

23 Min.Ab 12

Kai Grohe ist ein begnadeter Schauspieler und notorischer Lügner. Bisher hat er seinen Eltern erfolgreich verheimlicht, dass er weder BWL studiert noch eine richtige Bleibe hat. Als sie ihren Besuch ankündigen, macht er sich auf die Suche nach einem WG-Zimmer und trifft auf Anna, die sich gerade erst von ihrem Freund getrennt hat. Ein männlicher Mitbewohner ist deshalb tabu. Kein Problem für Kai: Er mimt einfach den Schwulen. Doch dann verliebt sich Kai in seine WG-Partnerin ...

