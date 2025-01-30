Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Meine Terrormutter

SAT.1Staffel 6Folge 59
Meine Terrormutter

Meine TerrormutterJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 59: Meine Terrormutter

22 Min.Ab 12

Auf den ersten Blick führt die 26 -jährige Studentin Madeleine Prinz ein fürstliches Leben. Von Mami gesponsert, lebt sie in einem Luxusapartment und genießt auch sonst alle Vorzüge - das hat allerdings einen hohen Preis. Denn Madeleines Mutter Rita kontrolliert das Leben ihrer Tochter bis in die intimsten Details und terrorisiert die junge Frau schonungslos, wann immer die nicht so funktioniert wie Rita es will. Bis Madeleine Luke (27) trifft und sich verliebt ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen