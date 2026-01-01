Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 92: Milla will alles
22 Min.Ab 12
Milla Fuchs (28) hat es nicht leicht: Ihre Mutter will sie verkuppeln, ihr attraktiver Macho-Kollege Sascha (32) macht sich pausenlos über sie lustig und sie hat sich ein paar Frustkilos angefuttert. So kommt es, dass ihr Chef sie für schwanger hält. Milla nutzt das Missverständnis aus, um beruflich weiterzukommen und verstrickt sich immer mehr in diese Lüge. Bald hat sie keine Wahl mehr: Sie muss allen die Wahrheit sagen, oder in ein paar Monaten ein Baby vorweisen.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1