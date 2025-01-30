Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Hotline zum Glück

SAT.1Staffel 6Folge 93
Folge 93: Hotline zum Glück

23 Min.Ab 12

Brüste, Taille, Augen - das sind die Werte, die für Tom Beyer bei einer Frau zählen. Deshalb ist der attraktive Pilot auch mit Isabell (30) zusammen. Isabell ist sexy und auch noch die Tochter des Chefs. Das reicht Tom, um glücklich zu sein. Das dachte er zumindest. Denn ein Anruf soll den jungen Piloten völlig aus der Bahn werfen. Tom Beyer verliebt sich in eine Stimme und ist drauf und dran alles für eine Frau aufzugeben, die er nicht einmal kennt.

