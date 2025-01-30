Lehrer und Schülerin - fatale LiebeJetzt kostenlos streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 3: Lehrer und Schülerin - fatale Liebe
23 Min.Ab 12
Bernd Hollmann und Anja Sell sind schon länger ein Paar. Doch der 26-Jährige und die Abiturientin leben eine verbotene Liebe: Bernd ist Anjas Lehrer. Den jungen Referendar plagen Gewissensbisse - denn er setzt eine gesicherte Zukunft aufs Spiel. Doch Anja ist überzeugt: nur noch ein wenig Geduld, nach ihrem Abitur kann dem Paar niemand mehr was. Bis ein schrecklicher Verdacht auf Anja fällt, den nur Bernd ausräumen kann. Doch dafür müsste er seine Liebe zu Anja preisgeben ...
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1