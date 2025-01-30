Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 21: Letzte Chance
22 Min.Ab 12
Die 42-jährige Supermarktkassiererin Birgit Fachinger leidet schon lange unter der Eiseskälte in ihrer Ehe. Ihr Mann Arno quält seine Frau ununterbrochen mit Nörgeleien und Beleidigungen. Birgit hofft, den aggressiven Schreiner mit ihrer anstehenden Beförderung ruhigstellen zu können. Doch dann bekommt eine Andere die Stelle. Ihre Kolleginnen verschwören sich gegen die neue Chefin, und Birgit wird unfreiwillig zum Sündenbock. Jetzt muss sie plötzlich an zwei Fronten kämpfen ...
