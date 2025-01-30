Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 28: Farbe bekennen
22 Min.Ab 12
Nora Gensel (23) arbeitet für eine kleine Lokalzeitung. Sie wird Zeugin eines Streits ihrer türkischen Nachbarsfamilie und erfährt, dass die 19-jährige Yeliz Demir zwangsverheiratet werden soll. Die junge Journalistin wittert die große Story. Doch bei ihrer Recherche begibt sich Nora in große Gefahr. Denn vor allem für Yeliz' großen Bruder Adnan geht die Ehre der Familie über alles - und Noras Neugier ist ihm ein Dorn im Auge. Wie weit geht Nora, um der jungen Türkin zu helfen?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1