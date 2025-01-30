Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 48: Der neue Mitbewohner
23 Min.Ab 12
Kai Grohe ist ein begnadeter Schauspieler und notorischer Lügner. Bisher hat er seinen Eltern erfolgreich verheimlicht, dass er weder BWL studiert noch eine richtige Bleibe hat. Als sie ihren Besuch ankündigen, macht er sich auf die Suche nach einem WG-Zimmer und trifft auf Anna, die sich gerade erst von ihrem Freund getrennt hat. Ein männlicher Mitbewohner ist deshalb tabu. Kein Problem für Kai: Er mimt einfach den Schwulen. Doch dann verliebt sich Kai in seine WG-Partnerin ...
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
12
Copyrights:© Sat.1