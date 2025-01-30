Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Neues Glück verboten

SAT.1Staffel 6Folge 67
Neues Glück verboten

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 67: Neues Glück verboten

23 Min.Ab 12

Nach dem Tod ihres Mannes Dirk bleibt die 32-jährige Lea Siebert mit ihren Kindern Svenja und Luis zurück. Dirks Eltern unterstützen die kleine Familie, wo sie nur können. Doch das findet ein jähes Ende, als die Fotografin den Reisejournalisten Pascal Bach kennen und lieben lernt. Ihre Schwiegereltern können und wollen Leas neue Beziehung einfach nicht akzeptieren. Auch Svenja und Luis stellen sich gegen ihre Mutter. Was ist Lea wichtiger - Familie oder Leidenschaft?

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

