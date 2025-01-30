Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Crash - Entscheidung auf der Straße

SAT.1Staffel 6Folge 75
Crash - Entscheidung auf der Straße

Crash - Entscheidung auf der StraßeJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 75: Crash - Entscheidung auf der Straße

22 Min.Ab 12

Obwohl der 27-jährige Chris Meisner mit Frau Sandra und Sohn Moritz ein solides Leben führt, wächst in ihm der Wunsch nach mehr. Es stört den studierten Architekten zunehmend, dass er beruflich nicht Fuß fassen kann und finanziell auf das Taxifahren angewiesen ist. Seine Frau kann damit nicht umgehen. Plötzlich steht Emily, seine alte Jugendliebe, vor ihm. Schafft es Chris, Emily vor einem großen Fehler zu schützen? Hilft Emily ihm, aus dem Sumpf der Gewohnheiten auszubrechen?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen