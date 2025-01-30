Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Eigentor

SAT.1Staffel 6Folge 85
Folge 85: Eigentor

22 Min.Ab 12

Ines Schneider ist verzweifelt. Denn ihr Mann Bastian liebt den Fußball mehr als sie. Zeit zu zweit, Urlaub, gar ein Baby - das alles kommt für Bastian nicht in Frage, wenn die Fußballsaison in vollem Gange ist. Also sucht sich Ines einen Job - und beginnt eine Affäre mit ihrem Chef. Die 31-jährige ist trotz allem hin- und hergerissen. Und als Bastian hinter das Auswärtsspiel seiner Frau kommt, rastet er völlig aus. Hat Ines sich selbst ins Abseits gestellt?

