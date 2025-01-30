Jeder ist seines Glückes SchmiedJetzt kostenlos streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 88: Jeder ist seines Glückes Schmied
23 Min.Ab 12
Ein Fünfer im Lotto! Für den 34-jährigen Taxifahrer Klaus Berger kommt der Geldsegen gerade Recht. Seit dem Tod seiner Frau kann er sich und seinen 15-jährigen Sohn Justin gerade so über die Runden bringen. Doch Klaus plagen Gewissensbisse, denn den Lottoschein hat er nicht selbst gespielt, sondern gefunden. Als er erfährt, dass seine neue Traumfrau Selina die wahre Besitzerin ist, wird der Witwer auf eine harte Probe gestellt ...
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1