Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 21: Verknallt in meinen Boss
22 Min.Ab 12
Die 29-jährige Sara Roth ist überglücklich: Sie hat sich ihren Traumjob in einer renommierten Werbeagentur geangelt. Doch ihr Glück bricht mit einem Schlag zusammen: Sara erwischt ihren Freund in flagranti mit einer anderen Frau. Aus Frust lässt sich Sara entgegen ihre Prinzipien auf einen One-Night-Stand mit einem Unbekannten ein. Den trifft sie am nächsten Morgen an ihrem ersten Tag im neuen Job gleich wieder ...
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1