Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 33: Luisa - Mein Kind gehört zu mir
23 Min.Ab 12
Am 16. Geburtstag von Tochter Emma fällt ein dunkler Schatten auf Familie Dahl: Emma findet heraus, dass sie adoptiert wurde. Ihre Mutter Luisa (40) hat große Angst, dass sie ihre Tochter an die leibliche Mutter verlieren könnte. Sie versucht mit allen Mitteln zu verhindern, dass sich die beiden kennenlernen. Doch damit entfernt sich Luisa immer weiter von ihrer Tochter und ihr größter Albtraum scheint wahr zu werden: Wird sie ihr Kind verlieren?
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
