Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 27: Date Rape - Warum mein Sohn?
22 Min.Ab 12
Ist mein Sohn ein Vergewaltiger? Diese Frage muss sich der 39-Jährige Notarzt Felix Matzat stellen. Seit dem Tod seiner Frau läuft in seinem Leben alles aus dem Ruder. Denn jetzt kümmert er sich alleine um seinen 17-jährigen Sohn Noah. Keine leichte Aufgabe, wenn man gleichzeitig 24-Stunden Schichten im Krankenhaus fährt. Doch wie sehr ihm sein Sohn entgleitet merkt Felix erst, als plötzlich ein Mann auftaucht und behauptet, Noah hätte seine Tochter vergewaltigt!
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1