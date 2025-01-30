Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Bruder Schnaps

SAT.1Staffel 8Folge 29
Bruder Schnaps

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 29: Bruder Schnaps

23 Min.Ab 12

Die Sucht hat Johann Waller (52) fest im Griff: Er ist seit Jahren Alkoholiker. Nachdem seine geliebte Ehefrau an Krebs verstorben ist und er seine Kneipe in Thailand verloren hat, ist er immer mehr abgerutscht. Aus Scham traut er sich nicht einmal seine Tochter aufzusuchen, die er vor zehn Jahren das letzte Mal gesehen hat. Doch dann spielt ihm das Schicksal die verlorene Tochter wieder zu: erkennt Johann seine zweite Chance oder gewinnt die Sucht erneut?

