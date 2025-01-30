Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 45: Beim Leben meines Kindes
23 Min.Ab 12
Die alleinerziehende Mutter Sarah Feuser (25) büffelt für ihre Prüfung in Modedesign und hat deswegen immer zu wenig Zeit für ihren Sohn Lukas. Als der Sechsjährige unbeaufsichtigt Nüsse isst, gerät er durch einen allergischen Schock in Lebensgefahr. Nur durch die Hilfe eines unbekannten Mannes kann er gerettet werden. Sarah verliebt sich in den Retter, den Syrer Tassin. Sie ahnt nicht, dass er wegen eines schweren Verbrechens auf der Flucht ist ...
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1