Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 48: Absturz eines Workaholics
22 Min.Ab 12
Marcel Höffner (31) ist Creative Director in einer gefragten Werbeagentur und lebt ein Leben auf der Überholspur. Dazu gehören jede Menge Drogen und Frauenbekanntschaften. Eine feste Beziehung kommt für Marcel nicht in Frage. Das ändert sich jedoch, als er die neue Grafikerin Sina Kraft kennenlernt, die mit ihrer natürlichen Art sein Herz erobert. Marcel und Sina schweben auf Wolke Sieben - bis Sina ihm gesteht, dass sie ein Kind von ihm erwartet ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1