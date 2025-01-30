Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 49: Nur noch 7 Tage
23 Min.Ab 12
Der 38-jährige Buchhalter Marcel Kollwitz steht nach seiner Krebsdiagnose unter Schock. Auf einmal wird ihm bewusst, wie sehr er bisher seine Zeit verschwendet hat und er will seine letzten Tage voll auskosten. Marcel kündigt seinen Job, gibt seiner nörgeligen Mutter endlich mal Kontra und lädt seine heimliche Liebe - seine Arbeitskollegin Laura - endlich auf ein Date ein. Marcel ist so glücklich wie schon lange nicht mehr, doch dann schlägt das Schicksal erneut zu ...
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1